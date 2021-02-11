امسيك : تصريحات عقيلة صالح متخبطة و يسعى لاستباق الأحداث

أكدت الناشطة السياسية، فريال امسيك، أن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المتخبطة بعد خسارته في رئاسة المجلس الرئاسي تدل على أنه كان على ثقة

كاملة بفوزه برئاسة المجلس الرئاسي، إلا أن الرياح سارت بعكس توقعاته.

و أوضحت امسيك أن عقيلة صالح يحاول جاهدا استباق الأحداث، لافتة إلى أن دعوته لأعضاء مجلس النواب للاجتماع بطبرق، تهدف لقطع الطريق أمام من يرغب بعقده خارج المنطقة الشرقية.

و أضافت امسيك أن أعضاء مجلس النواب على قناعة تامة بعدم قدرتهم على عقد الاجتماع في مدينة طبرق واتخاذ قرارات دون ضغوطات، موضحة أن هذا سبب إصرار 105 نواب على عقد جلسة في مدينة صبراته؛ حتى يتم منح الثقة للحكومة الجديدة، وتجنب فشل ما حصل سابقا في غدامس.

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