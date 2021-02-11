المكتب الإعلامي لـ«دبيبة» لـ«بوابة الوسط»: بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة في تصريح خاصة إلى «بوابة الوسط» إن «دبيبة بدء المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة».

وأشار المكتب الإعلامي، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» الخميس، الى أن «رئيس الوزراء ملتزم بالإطار الزمنى المحدد في خارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها بجنيف».

وفي تصريح لوكالة أنباء «الأناضول» الأسبوع الماضي، أشار دبيبة إلى «تشكيل الحكومة بعد ثلاثة أسابيع، وبعدها ستُطرح الحكومة لأخذ الثقة من قِبل البرلمان الليبي، في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي».دبيبة: نحن في مرحلة صعبة من تأسيس السلام في ليبيا

دبيبة: نحن في مرحلة صعبة من تأسيس السلام في ليبيا

وردا على سؤال حول إمكانية تعيين شخصيات من الحكومة السابقة، قال: «من الممكن ذلك، فنحن سنكون حكومة تكنوقراطية وكل من أثبت فعاليته وجديته وقوته في الأداء سيكون ضمن فريق الحكومة». وأردف: «سيكون هناك تمثيل عادل للشعب الليبي بجميع طوائفه وجميع مناطقه. ولكن التركيز سيكون على الأهداف التكنوقراطية».

وفي معرض رده على سؤال حول أولويات حكومته، قال دبيبة: «أولويات الحكومة بالدرجة الأولى هي التفكير في وباء فيروس كورونا، فهذا أمر مهم بالنسبة للشعب الليبي ولشعوب العالم، ونسعى بأقصى ما يمكن عمله من أجل الحصول على اللقاح وتطعيم الشعب الليبي».

واستطرد: «سنهتم بالمصاعب الحياتية كانقطاع الكهرباء والصحة والمعوقات اليومية، ومن ثم التفكير في لجان المصالحة والتفكير في فكرة إعداد الدستور مع المجلس الرئاسي».

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