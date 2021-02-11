منظمة الهجرة تطالب بوقف استخدام العنف ضد المهاجرين

دعت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء عمليات الطرد الجماعي واستخدام العنف ضد المهاجرين واللاجئين بمن فيهم الأطفال على حدود الاتحاد الأوروبي البرية والبحرية الخارجية.

وقالت المنظمة في بيان، إن انخراط موظفيها المباشر مع المهاجرين بما في ذلك أثناء تقديم المساعدة بالإضافة إلى الشهادات والصور المختلفة التي نشرتها المنظمات غير الحكومية يؤكد مستوى الوحشية التي تعرض لها المهاجرين قبل إعادتهم عبر الحدود البحرية والبرية.

وأعرب البيان عن ترحيب المنظمة بالتحقيقات الأخيرة التي بدأتها العديد من الدول وهيئات الاتحاد الأوروبي في مزاعم الإعادة القسرية وانتهاكات مبدأ عدم الإعادة القسرية، فضلاً عن العنف على الحدود، مؤكدا ضرورة اتخاذ الدول إجراءات لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وأكد البيان أن هناك حاجة إلى تحسين سياسة الهجرة واللجوء والحوكمة وتنفيذ الممارسات الإنسانية والمتكاملة القائمة على الحقوق

واضاف البيان أن المنظمة أشادت بالاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية القاضي بأن تنشئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آلية مستقلة لمراقبة الحدود تعمل بشكل وثيق مع وكالة الحقوق الأساسية كطريقة فعالة لضمان المساءلة والامتثال للقوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في وقت أفادت منظمة غير حكومية وضابط من خفر السواحل بأنّه جرى خلال أسبوع واحد اعتراض أكثر من 1500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الإبحار نحو أوروبا.

وقال المسؤول في منظمة لجنة الإنقاذ الدولية، عادل الإدريسي، إنّ خفر السواحل أجروا عمليات إنقاذ عديدة منذ أسبوع حتى يوم أمس وأنقذوا نحو 1500 شخص.

من جهته كشف الضابط في خفر السواحل، محمد عبد العالي، الذي يشرف على سفينة “أوباري” أنه تمّ إنقاذ 240 مهاجراً إفريقياً، أمس الأربعاء، قبالة مدينة الخُمس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24