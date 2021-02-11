شكري: لابد من ضمان رحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه من الضروري تحقيق حل سياسي شامل في ليبيا، يسمح بنقل السلطة إلى حكومة منتخبة.

جاء ذلك خلال مشاركة شكري فى اجتماع وزراء كل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والإمارات بهدف تناول تطورات الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط وتبادل الرؤى حول سُبل حلحلة الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وطالب شكري بإنهاء جميع أنواع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، وكذلك ضمان رحيل جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأكد شكري على أهمية احترام كافة دول المنطقة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وخروج كافة القوات الأجنبية من مناطق الأزمات والامتناع عن التهديد باستخدام القوة العسكرية.

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