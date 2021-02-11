بوشاح: قاعدة دستورية حال رفض مشروع الدستور مرتين

قال عضو اللجنة الدستورية بالغردقة عمر بوشاح، إنهم اتفقوا على إحالة مشروع التعديل الدستوري لمجلس النواب لإقراره إلي جانب الاتفاق على قاعدة دستورية.

أضاف عضو مجلس الدولة في تصريحات لقناة الإخوان “ليبيا الأحرار” اليوم الجمعة: ” التعديل الدستوري يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين وفي حال رفضه تعتمد القاعدة الدستورية التي اتفق عليها النواب والدولة” وفق قوله.

وتابع عضو اللجنة الدستورية: “في حال تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور تحيل مفوضية الانتخابات أسبابها للمجلسين لإقرار القاعدة الدستورية المتفق عليها” وفق قوله.