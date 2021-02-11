شكري: من الضروري تحقيق حل سياسي شامل في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2021

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه من الضروري تحقيق حل سياسي شامل في ليبيا، يسمح بنقل السلطة إلى حكومة منتخبة، مع إنهاء جميع أنواع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، وكذلك ضمان رحيل جميع المقاتلين الارهابيين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأضاف شكري خلال مشاركته في اجتماع وزراء كل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والإمارات، أن اللقاء كان بهدف تبادل الرؤى حول سُبل حلحلة الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما نقل المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ.

كما قالت صحيفة اليوم السابع إن شكري أكد “على أهمية احترام كافة دول المنطقة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وخروج كافة القوات الأجنبية من مناطق الأزمات والامتناع عن التهديد باستخدام القوة العسكرية”.