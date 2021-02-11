“إيريني” تعلن انضمام سفينة فرنسية لعمليات مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

أعلنت قيادة العملية الأوروبية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، انضمام سفينة فرنسية، لفريق عملها في البحر المتوسط.

وأوضحت قيادة إيريني في بيان لها أن السفينة “بريمير ميتر لوهير” التابعة للبحرية الفرنسية، انضمت إلى السفينتين الأخريين للعمل في البحر المتوسط على مراقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

هذا وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي بصدد تمديد مهمة المراقبة البحرية “إيريني” لمدة عامين إضافيين تبدأ مطلع إبريل المقبل.

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