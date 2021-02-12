قائد “إيريني”: العملية أثبتت فعاليتها وحيادها في تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا

قال قائد عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الأدميرال فابيو أغوستيني، إنه بعد مضي عشرة أشهر على بدء عملية أيريني أثبتت العملية فعاليتها وحيادها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة في كامل منطقة العمليات بغض النظر عن أي أطراف أخرى.

وأضاف أغوستيني في تصريح صحفي أن إيريني حققت نتائج إيجابية فيما يخص التفتيش البحري وجمع المعلومات وتحقيق نوع من الردع فيما يتعلق بتهريب السلاح والتهريب بشكل عام، مبينا أنها ساهمت في تعبيد طريق الحوار الليبي لمصلحة الشعب الليبي الذي يستحق السلام والاستقرار.

وتابع أغوستيني أنه ربما لم تكن صدفة أن وقف إطلاق النار تم الإتفاق عليه أثناء عملية أيريني، أن العملية تؤدي مهامها بحياد شديد تجاه كل الأطراف وكذلك في توازن كبير في تأدية مهمة حظر الأسلحة فيما يتعلق بالرقابة وإعداد التقارير العملياتية، مشيرًا إلى أن الحياد كان ومازال مبدأ إيريني الراسخ الذي يحكم العمل في تنفيذ المهمة.

وأشار أغوستيني أن منطقة العمليات كبيرة جدا، مبينًا أن عملية إيريني يمكنها أن تكون أكثر فعالية واتزانا وحيادا فيما لو وفرت لها الدول الأعضاء الموارد التي يمكن لإيريني من خلالها الاعتماد عليها بالتعاون من قبل بعض أصحاب المصلحة في ليبيا، من قبيل الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنه فيما يخص الاتحاد الأوربي فهو يتحدث بصوت موحد منذ بداية العملية.

ولفت أغوستيني أن انسجام مواقف دول الاتحاد في مؤتمر برلين كان خطوة مهمة إلي الأمام على صعيد تقريب الاتحاد من اتخاد قرار إطلاق العمليات الخارجية التي تجمع بين العسكري والمدني، وذلك بهدف تطبيق حظر السلاح المفروض من قبل الأمم المتحدة، مضيفًا أنه من أسباب النقص في الموارد أيضا أن إطلاق “إيريني” تزامن مع مواجهة الاتحاد الأوروبي لأسوء وباء يتعرض له ألا وهو وباء كورونا الذي مازالت موجته الثانية تضرب الاتحاد.

وأكد أغوستيني أنه طلب من الدول الأعضاء أن تستمر بنفس الإرادة السياسية التي أبدتها عند إطلاق عملية “إيريني” وأن يتمثل ذلك في مساهمات ملموسة، وفي نفس الوقت توفر دعم أوروبي جماعي من قبل الاتحاد الأوربي يشمل، من ضمن أشياء أخرى، الدعم السياسي والاقتصادي ودعم بناء القدرات وجزء خاص بتوفير المعدات وعلى تلك الدول أن تضيف ما من شأنه إضافة القيمة للعملية في مجال العمل العسكري ــ المدني.

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