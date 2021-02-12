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محمد فؤاد: «الدبيبة» أمامه خياران لتشكيل الحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الطبيب محمد فؤاد، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي:” الدبيبة- عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديدة- لديه خياران، أما حكومة موسعة ترضى الجميع “والأخبار التى أتينا أنه سياخذ هذا الطريق وأن الحكومة القادمة ستكون بثلاثين وزارة”.

وأضاف محمد فؤاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن الخيار الثاني حكومة مصغرة وهذا الخيار الأفضل ولكنه قد يكون غير واقعى”.

وتابع:” هناك خيار آخر أن يشكل حكومة موسعة مع حكومة مصغرة بشخصيات قوية لا تتبع المحاصصة تتولى الوزارات السيادية وتكون هى قلب الحكومة العامل”.

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أمام الحكومة الجديدة الدبيبة تشكيل خياران محمد فؤاد

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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