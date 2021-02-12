«الصغير»: الهجوم على «المنفي» يظهر ازدواجية الإسلام السياسي الذي دعم «باشاغا» وعقيله صالح

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، إن الهجوم على المنفي- رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي- ولقاءه بحفتر- المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- من طرف الإسلام السياسي الذي كان مرشحه فتحي باشاغا في نفس قائمة عقيله صالح.

وأضاف حسن الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ما حدث يطرح تساؤل ليس عن ازدواجية الإسلام السياسي، فهذه ليست بجديدة، لكن التساؤل الأهم حول ما الذي كان ينتظره أو يتطلع إليه الإسلام السياسي من عقيله في حال فوزه؟”

واستقبل المشير أركان حرب خليفة حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أمس الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من أمس الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.