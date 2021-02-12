البكوش محرضاً: لا خير في المنفي بعد لقاء حفتر فلا تمنحوه الثقة

حرض صلاح البكوش، مستشار لجنة الحوار الأسبق بمجلس الدولة، على الحكومة الجديدة ودعا إلى عدم منحها الثقة، على خلفية لقاء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي في بنغازي.

وكتب البكوش على حسابه بفيسبوك قائلا: “وقفنا ضد حزب العدالة والبناء لأنا كنا ضد عقيلة صالح الذي دعم المجرم حفتر في حربه على طرابلس، فإذا بنا نقع في فخ حفتر مباشرةً وهذا ما وضح في زيارة المنفي للرجمة” على حد تعبيره.

وواصل صلاح البكوش: “بكل شفافية أدعو البرلمانيين الوطنيين لعدم منح الثقة لهذه السلطة الجديدة؛ فلا خير في مسؤول يبدأ مهمته بمصافحة مجرم” على حد وصفه.