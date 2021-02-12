فيصل الشريف عن لقاء «حفتر والمنفي»: نريد إقناع العالم بأن القيادة العسكرية تنضوي تحت السياسية

علق فيصل الشريف، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «باحث وأكاديمي»، ومحلل سياسي، من مصراتة، على لقاء المشير خليفة حفتر، والدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد.

وقال فيصل الشريف:” نريد أن نقنع العالم بأن القيادة العسكرية يجب أن تنضوي تحت القيادة السياسية بمفهوم الدولة المدنية، فنجد قادتنا السياسيين في كل مرةٍ يهرعون هم إليها ليؤكدوا له وللعالم بأنهم هم من يجب أن ينضوي تحته”.

واستقبل المشير أركان حرب خليفة حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أمس الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من أمس الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.