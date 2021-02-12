بوشاح: الاتفاق على إحالة مشروع التعديل الدستوري لمجلس النواب لإقراره

أكد عضو اللجنة الدستورية، عمر بوشاح، إن المجتمعين في مدينة الغردقة المصرية لبحث المسار الدستوري، اتفقوا على إحالة مشروع التعديل الدستوري لمجلس النواب لإقراره إلي جانب الاتفاق على قاعدة دستورية.

وقال بوشاح في تصريح صحفي إن التعديل الدستوري يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين وفي حال رفضه تعتمد القاعدة الدستورية التي اتفق عليها مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة.

وأضاف بوشاح أنه في حال تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور تحيل مفوضية الانتخابات أسبابها لمجلسي النواب والدولة لإقرار القاعدة الدستورية المتفق عليها.

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