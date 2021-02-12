الترجمان: بدأنا في إزالة الألغام من الطريق الساحلي

قال مدير المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخالفات الحرب، محمد الترجمان، الخميس، إن المركز بدأ من الأربعاء في تحديد مسافات نزع الألغام في الطريق الساحلي من خلال فرق الاستطلاع.

وأضاف الترجمانفي تصريح صحفي أن المساحة المستهدفة في جهة الشرق هي 80 كيلومترا، والفريق المقابل سيعمل في مساحة قدرها 40 كيلومترا، مشيرًا إلى أن البداية الفعلية للعمل انطلقت الخميس.

وتابع الترجمان أنه سيتم التخلص من بعض المتفجرات في مكانها إن واجه العمل أي عراقيل في نقلها.

جديرٌ بالذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اتفقت في اجتماعها الذي عقدته في مدينة سرت السبت، على البدء في نزع الألغام والمتفجرات من الطريق الساحلي الرابط مع سرت.

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