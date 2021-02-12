الرتيمي: الحكم القضائي ببطلان نتائج انتخابات بلدية طرابلس المركز ليس نهائيا

أكد مدير مكتب الإعلام بلجنة انتخابات المجالس البلدية، نادر الرتيمي، الخميس، أن محكمة طرابلس الجزئية أصدرت حكما قضائيا ببطلان نتائج انتخابات مجلس طرابلس المركز.

وقال الرتيمي في تصريح صحفي أن هذا الحكم ليس حكما نهائيا، مبينًا أن المحكمة الابتدائية ستفصل فيه، مشيرا إلى أن اللجنة لم تصلها أسباب الطعون المقدمة، مؤكدا أن اللجنة ستقدم مذكرة استئناف للمحكمة الابتدائية، الأحد، للبت النهائي في الحكم الصادر.

يشار إلى أن النتائج المبدئية لانتخابات بلدية طرابلس المركز أسفرت عن فوز قائمة التصحيح بـ 1,545 صوت بفارق 5 أصوات عن قائمة عرجون الفل.

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