غريبيل: السلطة الجديدة أكدت دعمها للجنة العسكرية وخاصة قضية إخراج المرتزقة

قال عضو وفد حكومة الوفاق غير المعتمدة في اللجنة العسكرية 5+5، الفيتوري غريبيل، الخميس، أعضاء باللجنة المشتركة تواصلوا مع بعض قيادات السلطة الانتقالية الجديدة، التي أكدت بدورها على دعمها الكامل لمسار عمل اللجنة، وبخاصة فيما يتعلق بقضية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، طبقًا لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

وأعرب غريبيل في تصريح صحفي عن تفاؤله بالأجواء الإيجابية التي تشهدها ليبيا حاليًا، وتكلل جهود المسار السياسي مؤخرًا باختيار مجلس رئاسي، وحكومة موحدة لقيادة المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات عامة نهاية العام الحالي.

وبشأن التساؤل حول ما إذا كانت اللجنة قد منحت مهلة زمنية جديدة لخروج هؤلاء المرتزقة، قال غريبيل إنه تم التأكيد أكدنا مرارًا على أنه لا تهاون في إخراج هؤلاء، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تلتفت إلى مهلة أو زمن، مؤكدًا أنه سيتم إخراج المرتزقة من ليبيا بأي وسيلة.

وكشف غريبيل عن احتمال قيام أعضاء باللجنة العسكرية بزيارات للدول، التي تعدّ راعية وجود المرتزقة في ليبيا، لافتًا إلى أن اللجنة تتواصل الآن مع هذه الدول بطريقتها الخاصة، وقد تقوم قريبًا بزياراتها للضغط عليها قصد إيصال رسائل بشأن جدية اللجنة العسكرية، وإصرارها على رحيل المرتزقة من ليبيا بأسرع وقت، موضحًا أن اللجنة قد تبدأ ببعض الدول من أعضاء مؤتمر برلين.

ونفى غريبيل ما يطرحه البعض حول أن تعثر إخراج المرتزقة يعود بالدرجة الأولى لوجود خلاف بين أعضاء اللجنة العسكرية، وإصرار كل طرف على رحيل المرتزقة الذين يساندون خصمه أولاً، وقال إن هذا الطرح ليس صحيحًا، مبينًا أن أعضاء اللجنة على توافق تام ومتضامنون على إخراج المرتزقة جميعًا من أي جنسية.

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