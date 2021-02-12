أمطار وثلوج.. تفاصيل وأبرز تأثيرات موجة البرد السيبيرية القادمة إلى ليبيا وموعدها

كشفت جمعية رؤية لهواة الفلك والمتخصصة بالارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا وموجة البرد القادمة إلى البلاد يوم الاحد القادم .

وبحسب التقرير فمن المتوقع ان تشهد الاجواء الليبية هواء سيبيري بارد سيصل بداية من الأحد القادم يجعل من الأجواء شتوية بإمتياز بمناطق واسعة من ليبيا.

وبجسب التقرير فإن أبرز التأثيرات كالأتي:

ـــ إنخفاض في درجات الحرارة من 10 الى 13° مئوية وإلى مادون ال10 درجات بالمرتفعات الجبلية.

ـــ أمطار خفيفة الى متوسطة وبشكل متفرق بمناطق شمال غرب ليبيا ومتوسطة الى غزيرة بالساحل الشرقي والجبل الأخضر.

ـــ اذا ما ثبت نزول الهواء البارد الذي ترسمه الخرائط حاليا فإن هطول زخات من الثلوج أمر وارد بالجبلين الغربي والأخضر.

ـــ إضطراب شديد بحالة البحر بأغلب الساحل الليبي وارتفاع الموج قد يتجاوز 2.5 متر.

ـــ نشاط واضح في الرياح الشمالية وقد تصل سرعة بعض الهبات الى 70 ك/س مما يزيد في إنخفاض الحرارة المحسوسة وزيادة الشعور بالبرد.

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