أبو سليم يخطف تعادلا ثمينا أمام الأهلي طرابلس

أخبار ليبيا 24

خطف فريق أبو سليم، الخميس، تعادلا ثمينا أمام الأهلي طرابلس في آخر أنفاس اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

وانتهى اللقاء بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز.

وتقدم فريق أبو سليم في الدقيقة 27 عبر ضربة حرة مباشرة سجلها لاعبه عمر بورقيقة بكل اقتدار، ولم يتأخر الأهلي طرابلس في الرد حين سجل لاعبه معتز المهدي هدف التعديل في الدقيقة 38 من علامة الجزاء، وليعود نفس اللاعب بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

ليعود فريق أبوسليم إلى أجواء المباراة يخطف التعادل في آخر أنفاس اللقاء عبر لاعبه ماهر الخيتوني، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل منهما.