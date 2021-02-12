“القويري”: ليس على “المنفي” تبرير أفعاله الوطنية لأي جهة في الشرق أو الغرب الليبي

طالب رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، عمر القويري، رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي بعدم الاهتمام بتبرير أفعاله الوطنية للشرق أو الغرب الليبي.

وأضاف “القويري” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قائلا: “على السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي عدم تبرير أفعاله الوطنية أمام أي جهة شرقا أو غربا”.

وتابع “القويري” في تغريدته: “عليه التوجه وزيارة كافة ربوع ليبيا بكل مكوناتها ليكون ممثلا حقيقيا للشعب الليبي والتواصل مع الشعب بشكل مباشر وليس مع قطاع الطرق المستفيدين من كل الحكومات”.

وكان قد استقبل المشير خليفة حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أمس الخميس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.