معقبا على «المشري».. «العلاقي»: أول القصيدة ليس كفرا وإنما إيمان بوطن

علق وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي محمد العلاقي، على لقاء المشير خليفة حفتر، والدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أمس الخميس، بالرجمة في مدينة بنغازي.

وقال محمد العلاقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أول القصيدة ليس كفر بل ايمان بوطن، يجب أن نفترض حسن النية”.

وأضاف العلاقي:” السيد الرئيس- محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد- رئيس للجميع وليس لطيف معين أفهموها، أنه لكل ألوان الطيف وليس لطيف واحد إن شئتم”.

وكان خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة، قد علق على لقاء المشير خليفة حفتر، والدكتور محمد المنفي، قائلا:” أول القصيدة كفر” على حد تعبيره.

وقال خالد المشري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي “وقبل استلام مهامه بشكل رسمي” بزيارته لـ”مجرم الحرب حفتر”، على حد زعمه.

وأضاف أن زياته لـ”حفتر” رسالة سلبية لليبيين لا علاقة لها بالتوافق وجمع الوطن بعد كل ما تسبب فيه من دمار ومآسي، على حد قوله.

واستقبل المشير خليفة حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أمس الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من أمس الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.