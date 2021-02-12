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«الغرابلي»: رايات الاحتفال بفبراير «نشروا» فيها بفلوسنا لأنها ثورة شعب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال طاهر الغرابلي، المسؤول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب في ليبيا، رئيس ما يُسمى بـ«المجلس العسكري لصبراتة» السابق:” فبراير ثورة شعب وليست انقلاب حكومة أو فرد احتفالاتها عفوية فلا داعي للميزانيات التي يراد من ورائها إلا السرقة والانتفاع”، على حد زعمه.

وأضاف “الغرابلي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الرايات “نشروا” فيها بفلوسنا والتكبير الكيد على حناجرنا فلا للمتاجرة بسمها، لسان الأحرار” على حد تعبيره.

وكان المفتي المعزول الصادق الغرياني؛ قد عبر عن رغبته في أن تكون “الاحتفالات بذكرى فبراير لهذا العام بعيدة عن البلطجة والميوعة واحتفالات الغرائز والرقص والمغنيات”، على حد قوله.

وقال «الغرياني» خلال برنامجه على قناة التناصح؛ ذراعه الإعلامية التي تبث من تركيا،  “آمل أن تكون الاحتفالات بذكرى فبراير لهذا العام متناسبة  مع هذه الذكرى العظيمة في الميادين، بعيدًا عن البلطجة والميوعة واحتفالات الغرائز والرقص والمغنيات المستوردات من هنا وهناك”، وفقا لتعبيره.

وأضاف؛ ” ينبغي أن تتناسب الاحتفالات مع مستوى الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله من أجل أن يتحقق لهذا البلد ما تريده، وأن يرتفع إلى آمال الجرحى والمبتورين، بعيدًا عن الهرج والمرج والشخبطة واللغبطة والمسائل التي رأيناها  في السنوات الماضية”، على حد زعمه.

وطالب «الغرياني» بأن “تُرفع شعارات الثورة العظيمة التي تحكي بطولات الأجداد ومجد الأمة، وأن يتم الإبتعاد عن سفاسف الأمور وأن يعبر عن الفرحة  باللهو المباح شرعًا لا باللهو الساقط”، وفقًا لتعبيره.

وعرف اللهو المباح بأنه مثل ” إنشاد الشعر ، وأهازيج الشعراء الفصحاء، وعقد المسابقات الرياضية والطلابية، والكلمات القوية التي ترفع الهمة وتتكلم عن النصرة والشجاعة، ليعلم الناس أن هذه الثورة لم تأتي لتضييع الأوقات في اللهو وإنما لنصرة الحق وبناء الدولة”، بحسب تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى احتفال يامختل عقليا فى ظل الاحتلال التركى والنفايات الارهابية السورية ووجود مشردين ومهاجرين خارج مدنهم ولى احتفال فى ظل الفقر وانعدام الامن والامان والفساد المنتشر فى كل مكان فنكبة فيراير يوم اسود فى تاريخ ليبيا تسبب فى ضياع مدخرات الشعب الليبى التى تركها القذافى بمئات المليارات من الدولارات نهبها من يدعوا انهم ثوار وكم من المعتقلين الان يعذبون على يد صراصير فبراير الم تكن معتقلات القذافى ارحم بكثير من معتقلات فبراير عند غنيوه وكاره وفى مصراته وغيرها اتفووووه عليكم كلاب النار المفرةض تلبسوا السواد فى هذا اليوم لو كانت عنكم ذرة رجولة

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  • المضحك ان هؤلاء الجهلاء بابسط مبادئ الاسلام يحللون لانفسهم الكبائر ويهولون للصغائر فالغناء والموسيقى مباح وراينا جاريتان تغنيان فى بيت رسول الله ومعهما الدف والمزمار وحتى لو تم المبالغة بالرقص فان كل هذا من الامور الصغيرة التى تسمى اللمم يغفرها الله اما مايفعله هؤلاء من قتل وسفك دماء وشهادة زور فهى من الكبائر الموجبة لدخولهم النار قال تعالى :-
    إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا (31)
    فهل الرقص والغناء من الكبائر طبعا لا اما مايفعله الغريانى وجنوده من شياطين الانس فمن الكبائر لهذا راينا داعرة سقيت كلب غفر الله لها ودخلت الجنة ونجد ان الغريانى الذى يدعى انه عالم وجنوده الذين يدعوا انهم شهداء ومن ينفق عليهم ويدعى انه فى سبيل الله اول من تسعر بهم النار وقبل ان يدخلها استاذهم ابليس اللعين !!

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  • يقول صلى الله عليه وسلم: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأُتى به، فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلَّمه، وقرأ القرآن، فأُتي به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسَّع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأُتى به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» [رواه مسلم ] .

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  • لا تطلق علي فبراير فنكبة فبراير لا ترقي لتكون ثوره واليك التعريف الغربي للثوره هو الاقرب لها من التعريف العربي لها فلدي الغرب الثوره تعني تغيير النظام بالقوه والناتو عندما اصبح معمر القذافي يشكل شئ من الازعاج لهم كونه ما يخطر علي باله يقوله بلسانه في الاذاعات وخرف الغرب من ان تصحي افريقيا من سباتها علي يد هذا الرجل الذي تاره يقول لا حلف لافريقيا إلا مع نفسها وافريقيا وتاره يقول للافريقيين وتاره يقول سنجعل افريقيا ولايات كامريكا ونطبع دينار افريقبا الذهبي واو واو (ياما قال القذافي ) مما يزعج به الغرب فتشاور الغرب كيف لنا من وسيله لإزالة هذا الرجل من علي هذا الكرسي وكيف لنا أسكات هذا الصوت للأبد كيف نزيلوه من علي الوجود والرجل حسن من سلوكه تجاه الغرب في آخر سنوت عموما فكروا لنا في ماهي الذريعه او الوسيله التي نجعله يساهم هو في ان يلقي حتفه فقال الفيلسوف الصهيوني برنار لدي انا عندي فكره قال لهم نخلق فوضي في بلده نحرك من شعبه المراهقين وضعاف العقول من البالغين ونوهموهم ان ما يفصلهم علي اجتياز دبي والتساوي مع سانغافورا في التقدم ورفاهية المواطن إلا الخروج علي القذافي ورميهم معسكرات كتتئبه بالحجاره وترديد هتافات معاديه للقذافي وبالتالي سيرد هو برعونه وخشونه علي المتظاهرين ونآتي نحن بخبثنا المعهود ونتظاهر علي أننا ياعيني انكسرت خواطرنا من قتل القذافي للمدنين وبالتالي نكونوا من خلقنا قمعه لشعبه ذريعة إزالته ومن لحيته نكونوا قد فتلنا له حبل وبدأ تقديم الطعم للقذافي في 17 فبراير كارهاصات لبداية ثورة 19مارس ومافعله الغرب في ليبيا يتطابق جدا مع مفهومهم وتعرفيهم ان الثوره ما هي إلا تغيير النظام بالقوه ليس اكثر من ذلك او اقل منه

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