«الهنقاري»: «المنفي» تنازل عن رتبته إلى «حفتر» وأصبح له «خادمًا مطيعًا»

قال محمد الهنقاري، الذي تقدمه الأذرع الإعلامية لـ”الإخوان” بوصفه “محللاً سياسياً”:” المنفي- الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد- اليوم يتنازل عن رتبته وصفته للأعلى منصب في البشرية إلى «شخص متمرد» على السلطة والشرعية ليصبح خادم مطيع لتنفيذ رغباته المجنونة، في إشارة إلى لقاء رئيس المجلس الجديد مع المشير خليفة حفتر بالرجمة، على حد زعمه.

وتابع “الهنقاري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” كان الأفضل أن يتعامل معه بحكم الواقع وأن يختصر على الوسطاء فقط”، على حد تعبيره.

واستقبل المشير خليفة حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أمس الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من أمس الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.