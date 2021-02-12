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«الهنقاري»: «المنفي» تنازل عن رتبته إلى «حفتر» وأصبح له «خادمًا مطيعًا»

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد الهنقاري، الذي تقدمه الأذرع الإعلامية لـ”الإخوان” بوصفه “محللاً سياسياً”:” المنفي- الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد- اليوم يتنازل عن رتبته وصفته للأعلى منصب في البشرية إلى «شخص متمرد» على السلطة والشرعية ليصبح خادم مطيع لتنفيذ رغباته المجنونة، في إشارة إلى لقاء رئيس المجلس الجديد مع المشير خليفة حفتر بالرجمة، على حد زعمه.

وتابع “الهنقاري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” كان الأفضل أن يتعامل معه بحكم الواقع  وأن يختصر على الوسطاء فقط”، على حد تعبيره.

واستقبل المشير خليفة حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أمس الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من أمس الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.

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«المنفي «خادم مطيع» الهنقاري تنازل حفتر رتبه

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا فالمشير خليفة حفتر نال رتبته من نواب الشعب بقرار رسمى وبنصاب قانونى اما المنفى فهو معين ولم ينتخب لا من الشعب ولا من نوابه وهو مكلف مع باقى اعضاء مجلس الرئاسى بمنصب القائد الاعلى ولا يتم هذا الا بالتنسيق مع القائد العام المكلف من نواب الشعب ولو اجريت انتهليات عامة فان المشير خليفة حفتر سيكون الرئيس المنتخب رغم انفكم ياخوان حريم السلطان حيث نرى هذا الهزيان ضد المنفى لانه شخصية وطنية وليس امعة مثل السراج يرتمى فى احضان سلطان الدعارة بل يعتز بخير اجناد الشعب الليبى ودورهم البطولى فى تحرير ثلاث ارباع ارض ليبيا والتصدى للاحتلال التركى ومنعه من احتلال موانئ وابار النفط بينما كلب مسعور مثلك ينبح ضد الشرفاء من اجل حفنة دولارات وطالما ان المنفى لايرضى حريم السلطان فهو على الطريق الصحيح ولا يقبل الوصاية من احد ومن حقه مقابلة اى ليبى حتى لو قابل الغريانى وصلاح بادى فليس من حق احد فرض الوصاية عليه !!!

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  • كل حثالة المجتمع الليبى من الخوان حريم السلطان اصابهم السعار والهزيان من وطنية المنفى فلقد تعودوا على تصرفات الامغة فاسد السراق الذى نحى سرواله للسلطان العثمانى ومكنه من نهب ثروة الشعب الليبى اما حفيد عمر المختار فيسعى لكرامة الشعب الليبى وسيادته الوطنية وهذا ليس فى صالحهم فمن الذى سيصرف عليهم اذا منع عنهم المعتوه ثمن خيانتهم

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  • انت وجوقة الاخوان وحكومة الفرقاطه متنازلين عن شرفكم لأدوغان وشرف عظيم ان يتنازل ليبي لليبي كي تحل المصالحه ولم الشمل بين الليبيين وتتوحد ربوع البلاد وهي اشرف من تنازل حكومة الفرقاطه لتركيا ومنحها قواعد في ليبيا

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