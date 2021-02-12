5 أحزاب وتكتّلات سياسية تُوجّه رسالةً للبعثة والحكومة الجديدة

تقدّمت خمسة أحزاب وتكتّلات سياسية بالشكر إلى بعثة الأمم المتحدة، على مجهوداتها في تقريب وجهات النظر بين الليبيين؛ ممّا ساهم في التوصّل، من خلال ملتقى الحوار السياسي، إلى الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة.

وعبّرت الأحزاب والتكتلات وهي “التكتل المدني الديمقراطي، الحراك الوطني الليبي، تحالف القوى الوطنية، تكتل إحياء ليبيا، تيار شباب الوسط”؛ عن أملها في أن يَستكمل هذا الملتقى واللجانُ المُنبثقة عنه، كاللجنة القانونية؛ بقية المهام المُناطة بهم، ومن ضمنها الاتفاق على القاعدة الدستورية والقوانين التي ستقام وفقها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والعمل على تطبيق مخرجات أعمال لجنة “5+5″، والتأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وذكّر بيان هذه الأحزاب والتكتّلات، “جميع الأطراف الليبية السياسية منها والاجتماعية؛ بأهمية التمسّك بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المتفق عليها، وتكثيف الجهود لتذليل العقبات التي قد تواجه العملية”، كما وجّه دعوة للمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه توفير الضمانات الأمنية والسياسية والقانونية لإجراء الانتخابات، واستصدار قرار أممي يُلزم كافة الأطراف الليبية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي، بعدم عرقلة أو تهديد العملية الانتخابية.

وحول مهام الحكومة القادمة، شدّد البيان على ضرورة “توحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية وخلق أرضية جامعة لليبيين لتسهيل الطريق أمام المسار الانتخابي في الموعد المحدد، ويأتي على رأس هذه المهام “ضمان وضع أمني مُستقر نسبيًا؛ يتيح المساحة للتنافس الانتخابي بشكل عادل أمام جميع شرائح المجتمع، الأمر الذي يُمهّد لتسليم السلطة بشكل سلس للحكومة القادمة المُنبثقة من مؤسسة تشريعية منتخبة، ولن يتأتّى القيام بهذه المهام إلا من خلال حكومة أزمة مصغرة، قائمة على كفاءات وطنية وبرنامج عمل واضح لتنفيذ أولويات السلطة التنفيذية حسب خارطة الطريق المُتّفق عليها”.

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