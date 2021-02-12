شكري: لا بد من حل سياسي شامل في ليبيا لنقل السلطة إلى حكومة منتخبة

ليبيا- شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على وجوب احترام كافة دول المنطقة لقواعد القانون الدولي وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

موقف شكري جاء خلال كلمة له على هامش مشاركته في اجتماع لنظرائه من اليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والإمارات، تناول تطورات الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط وتبادل الرؤى حول سبل حلحلة الأزمات التي تشهدها المنطقة.

ودعا شكري إلى إخراج كافة القوات الأجنبية من مناطق الأزمات والامتناع عن التهديد باستخدام القوة العسكرية، مؤكدًا أهمية تحقيق حل سياسي شامل في ليبيا يسمح بنقل السلطة إلى حكومة منتخبة، وإنهاء جميع أنواع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية وضمان رحيل الإرهابيين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية