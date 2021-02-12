“عبد الحفيظ غوقة”: زيارة “المنفي” لـ”بنغازي” مبشرة لإنهاء الانقسام

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقًا عبدالحفيظ غوقة، أن بنغازي محطة مهمة، وقادت التغيير في ليبيا بعد 40 عامًا من الحكم الشمولي، مشيرا إلى أن زيارة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد إليها له عدة دلالات.

وأضاف “غوقة” في مداخلة تليفزيونية عبر قناة “العربية الحدث” تابعتها “الساعة 24″، أن مدينة بنغازي مهد الثورة واحتضنت أول مجلس قاد عملية التغيير، وزيارة “المنفي” لها تأتي في إطار احتياج حكومة الوحدة الوطنية إلى الدعم لحل الإشكاليات وإنهاء الانقسام وهذا دليل “مبشر”.

وأوضح “غوقة”، أننا في المجلس الرئاسي السابق طالبنا “فائز السراج” أن يزور بنغازي ولكنه لم يفعل، لافتا أن “بنغازي” هي السلطة الشرعية لمجلس النواب وبها الجيش.

ورفض “غوقة” ربط زيارة “المنفي” لـ “المشير حفتر” للحفاظ على المنصب العسكري لـ”حفتر” قائلا: “من المبكر الحديث عن تغيير المناصب خاصة العسكرية وعلينا ترك المسار العسكري ليقرر بشأنه العسكريين”.