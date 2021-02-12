اللافي وبوتشينو يناقشان ملفات المصالحة والانتخابات والدور الحاسم لمجلس النواب

ليبيا- التقى عضو المجلس الرئاسي الجديد عبد الله اللافي بالسفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو لبحث آخر تطورات الأزمة وسبل التعاون المشترك لمعالجتها.

تغريدة على الصفحة الرسمية للسفارة الإيطالية في ليبيا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد، أوضحت أن نقاشًا معمقًا جرى بين الجانبين؛ فضلًا عن تبادل واسع للآراء مع التركيز على المصالحة والانتخابات والدور الحاسم لمجلس النواب.

واختُتمت التغريدة بالإشارة إلى الرغبة الإيطالية للعمل مع ليبيا مرة أخرى من أجل مستقبل يسوده السلام والاستقرار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية