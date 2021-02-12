جون أفريك: السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ستحتاج لدعم حفتر

قال تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ إن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ستحتاج إلى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر للنجاح في مهمتها، كونه يبقى لاعبا رئيسيا في الأزمة الليبية.

وأشار التقرير إلى أن صعود القائمة التي تتضمن رجل الأعمال عبدالحميد دبيبة (لمنصب رئيس حكومة) ومحمد يونس المنفي (لمنصب رئيس المجلس الرئاسي) في ختام جلسات الحوار بجنيف مثل طرحا ملائما لقائد الجيش خليفة حفتر.

ورأى التقرير أنه بانتصار محمد يونس المنفي وعبد الحميد دبيبة، وجد حفتر نفسه مرة أخرى صانع ملوك، إذا كان هذان ”الشخصان المجهولان“ على استعداد لعقد صفقات فسيحتاجان بالفعل إلى دعم الرجل القوي في الشرق الليبي.