منع الأنشطة الثقافية والأفراح والمآتم في سبها بعد تزايد إصابات «كورونا»

قرر المجلس البلدي سبها ولجنة إدارة أزمة جائحة كورونا بالبلدية، اتخاذ عدة إجراءات جديدة لمجابهة الوباء، بعد تزايد الإصابات، منها إيقاف الأنشطة الثقافية ومنع إقامة الأفراح والمآتم، حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وألزم المجلس الموظفين في القطاعات العامة والخاصة، والمترددين عليها، ارتداء الكمامات، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وفرض المجلس البلدي سبها إغلاقا جزئيا في المدينة اعتبارا من أمس الخميس وحتى السبت المقبل، من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في المدينة، إذ تسجل البلدية قفزة كبيرة مؤخرا في الإصابات.

كما وجه البيان بالتشديد على الإجراءات الاحترازية في المساجد، غلق المساجد المخالفة، وإلزام المصلين بجلب السجادة وارتداء الكمامة وعدم التصافح والتجمع بعد الصلاة، وأيضا التأكيد على الإجراءات الوقائية في المؤسسات التعليمية، حيث ستستمر الدراسة.

وأشار البيان إلى تنظيم حملات توعية من خلال وسائل الإعلام على أهمية إتخاذ الإجراءات الوقائية، والتشديد على المطاعم والمقاهي باتخاذ الإجراءات الوقائية، وعدم التجمع داخل الأمكان المغلقة وإستغلال الفسح والحدائق المفتوحة التابعة للمطاعم والمقاهي.

وقال المجلس إنه سيشكل لجنة مشتركة للمتابعة والمراقبة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المنصوص عليها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا