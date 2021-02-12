«الشيباني»: زيارة المنفي للرجمة والقبة تقع في إطار المصالحة الوطنية فتوقفوا عن الشتم

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، إن زيارة محمد المنفي للرجمة والقبة وغيرها تقع في إطار المصالحة الوطنية”.

وأضاف جاب الله الشيباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن المنفي ستكون له زيارات أخرى في الغرب والجنوب الليبي، ولابد له أن يلتقي بجميع الفرقاء في المشهد الليبي، عليكم التوقف عن الشجب والإدانة والسب والشتم”.

واختتم جاب الله الشيباني:” هذا طريق المصالحة الوطنية المنشودة”.

واستقبل المشير خليفة حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أمس الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من أمس الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.