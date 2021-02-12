«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي بدءا من الأحد

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية على مناطق الشمال الجوي، بدءا من يوم الأحد المقبل، مصحوبة بموجة برد ورياح نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتر في الساعة، يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وأضاف المركز، في بيان اليوم الجمعة، إن هذه التقلبات ستشمل مناطق الشمال الشرقي يومي الإثنين والثلاثاء، مع فرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة، خصوصا على مناطق الجبل الأخضر، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، وتساقط حبات البرد.

ولفت البيان إلى أنه من المرجح تجمع مياه الأمطار وجريانها في بعض الأدوية المحلية، وفي الأماكن المنخفضة، مع احتمال بسيط لهطول الثلوج على هذه المناطق.

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