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أحمد لنقي: اتركوا «المنفي» يقوم بمهامه.. ولا مكان للمزايدات والعنتريات والفتن

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي:” اتركوا الرئيس الجديد- الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد- يقوم بمهامه وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد دون وصاية وجميل”.

وأضاف أحمد لنقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لا مشكلة إطلاقًا من زيارته لبرقة أولًا، الزيارة  إثبات أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

وتابع:” الزيارة خطوة تمهيدية للاستحقاقات القادمة لخروج الوطن من النفق المظلم”، مستطردا:” لا مكان للمزايدات والعنتريات والفتن”.

واستقبل المشير خليفة حفتر، الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أمس الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من أمس الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.

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«المنفي أحمد لنقي العنتريات الفتن المزايدات ترك مكان مهام

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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