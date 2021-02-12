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“الدبيبة”: نُثمّن مواقف المغرب الداعمة للحوار بين الليبيين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّب رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، بالدور المغربي وحرصه على احتضان أي حوار بين الليبيين؛ دعمًا للمُصالحة الوطنية.

وأشار “الدبيبة” في تغريدة له، إلى أنه تلقّى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي نقل تحيات العاهل المغربي الملك محمد السادس، واستعداد القيادة السياسية للدفع بالعملية السياسية في ليبيا.

يُشار إلى أن المغرب قد احتضن، خلال الأعوام الماضية، سلسلةً من جولات الحوار بين الفرقاء الليبيين، في إطار مساعي تقريب وجهات النظر.

وكان “الدبيبة” قد شدّد، مؤخرًا، على “الالتزام بتوثيق علاقات التعاون مع الدول الصديقة، وتطوير علاقات الأخوة مع دول الجوار بما يخدم المصلحة الوطنية”، داعيًا كافة الدول، دون استثناء، لتكون شريكةً في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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