تركيا تعلن البدء في مشروع البلديات الشقيقة مع ليبيا

قالت الحكومة التركية إنها بدأت العمل على مشروع “التوأمة مع ليبيا” أو ما أطلق عليه اسم “البلديات الشقيقة”، تعبيرا عن حاجة الأخيرة لدعم الإدارات المحلية إلى جانب الدعم العسكري.

وأشار نائب وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، حسن سوفر، بعد زيارة أجراها إلى ليبيا، إلى أن أنقرة تبدأ قريبا العمل على تنفيذ مشروع أطلق عليه اسم “البلديات الشقيقة” أو ما يعرف بـ”التوأمة” مع ليبيا.

واعتبر سوفر أن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية وثقافية عريقة بالإضافة إلى العلاقات الدينية المشتركة، كما “جمع شعبيها قدر مشترك لفترات تاريخية طويلة”، بحسب المصدر.

وأكد نائب الوزير في تصريحاته إلى أن ليبيا “في حاجة لدعم في الإدارات المحلية إلى جانب الدعم العسكري”.