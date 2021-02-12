المنفي يصل طبرق في زيارة هي الأولى له بعد انتخابه رئيساً للمجلس الرئاسي

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي صباح اليوم الجمعة إلى مدينة طبرق مسقط رأسه، هي الأولى له بعد انتخابه رئيساً للمجلس من ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وكان فى استقبال المنفي بمطار طبرق، رئيس المجلس التسييري طبرق، ورئيس المجلس التسييري بئر الاشهب، ورئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي.

وتأتي زيارة المنفي لطبرق بعد يوم واحد من زيارته لمدينة بنغازي.

وقال المنفي في تغريدة على تويتر تعليقا على تحركاته: “نحن لا ندعم اي طرف سياسي وإنما بدأنا بمصالحة وطنية من الشرق إلى الغرب والجنوب أرجوكم لا تلتفتوا لمخربين الوطن و مايقولون بل نحن نسعي لي لم الشمل وارجاع الوطن إلى ماكان عليه لحمه واحده على قلب شعب واحد بإذن الله”.