«مكافحة الأمراض»: 520 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 828 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 828 مصابا، في حين توفى 5 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

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