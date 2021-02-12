«مكافحة الأمراض»: 520 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 828 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.
وتماثل للشفاء 828 مصابا، في حين توفى 5 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.
وتماثل للشفاء 828 مصابا، في حين توفى 5 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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