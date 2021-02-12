الصغير: الهجوم على المنفي يتزعمه الإسلام السياسي ذو الفكر المزدوج

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، إن الهجوم على رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عقب لقائه بحفتر، يقوم به جماعات الإسلام السياسي الذي كان مرشحهم فتحي باشاغا في قائمة عقيله صالح.

وأشار الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن ما حدث يوضح الازدواجية التي تمارسها تيارات الإسلام السياسي، متسائلا ما الذي كان ينتظره أو يتطلع إليه الإسلام السياسي من عقيله في حال فوزه.

وكان حفتر قد استقبل رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أمس الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي، وتم خلال اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين والتأكيد على دعم الجيش لعملية السلام والحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

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