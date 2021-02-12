مصادرنا: اللجنة الدستورية توصي بإجراء الانتخابات إذا تعذر الاستفتاء على الدستور

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد عضو باللجنة الدستورية، أن جلسات اللجنة مستمرة اليوم الجمعة من التاسعة والنصف صباحا وانتهت منذ دقائق معدودة.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ ” ليبيا 24″ إلى أن أعضاء اللجنة بحثوا في أكثر من ٥ مقترحات، مشيرا إلى أن الأعضاء طالبوا من البعثة جلسة مغلقة.

وبين المصدر، أن تفسيرهم للمادة الرابعة انه في حالة تعذر إجراء الاستفتاء لظروف قهرية تحددها المفوضية ويوافق عليها المجلسين يتم إجراء الانتخابات أولا وفق قاعدة دستورية مكونة من 52 مادة حددتها البعثة ولم يتم مناقشتها مع الأعضاء.

وأفاد المصدر، بأن جميع الأعضاء قرروا الموافقة على صيغة التعديل الدستوري، وانتهى الاجتماع “

وتنص المادة الرابعة على التالي “إذا تعذر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وتحقق حالة التعذر بقرار المفوضية العليا للانتخابات يكون نافذا بعد إقراره من مجلسي النواب والدولة في هذه الحالة تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القاعدة الدستورية.

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