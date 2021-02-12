في ثاني جولاته..«المنفي» يصل مطار طبرق قادما من بنغازي

وصل الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، اليوم الجمعة، إلى مطار طبرق قادما من مدينة بنغازي في ثاني زيارة يجريها بعد اختياره لتولي رئاسة المجلس الجديد خلال المرحلة الانتقالية.
واستقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، ورئيس المجلس التسييري بئر الاشهب ورئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي، الدكتور محمد المنفي لدى وصوله إلى مطار طبرق.
وكان المشير خليفة حفتر، قد التقى الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أمس الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.
وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الخميس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.
كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من أمس الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.
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