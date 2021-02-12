“أكار”: وجودنا في ليبيا ساعد في حلّ أزمتها

رأى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن وجود بلاده في ليبيا ساهم في حلّ أزمتها، محملا المشير خليفة حفتر؛ مسؤولية الحرب، حسب وصفه.

وأشار “أكار”، في كلمة له خلال مناورات عسكرية “تركية – أذرية” مشتركة، إلى أن تركيا يجب أن تكون مُستعدّة لكل أنواع التهديدات والمخاطر.

وانتقد وزير الدفاع التركي، خلال كلمته عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة توريد السلاح إلى ليبيا، مشيرًا إلى أنها مُتحيّزة لأطراف معينة.

وعن وضع شرق المتوسط؛ دعا “أكار” اليونان إلى تجنب التوتر، والتخلي عن لغة التهديد؛ لأنها لا تستطيع الوصول لأي هدف عبر هذا السلوك بحسب قوله، مشيرًا إلى أن قضايا قبرص وبحري إيجة والمتوسط، لن تُحلّ إلا بالموضوعية، وتقييم المشكلات في إطار العقل والمنطق والحكمة.

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