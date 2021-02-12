ليبيا تواجه موجة البرد السيبيرية الأحد المقبل

توقعت جمعية رؤية لهواة الفلك والمتخصصة بالأرصاد، هبوب موجة باردة قادمة إلى البلاد يوم الأحد القادم .

وأشارت الجمعية في تقرير لها، إلى أن الأجواء الليبية تشهد هواء سيبيري بارد سيصل بداية من الأحد القادم يجعل من الأجواء شتوية بامتياز بمناطق واسعة من البلاد.

وبحسب التقرير فإن أبرز التأثيرات كالاتي:

ـــ انخفاض في درجات الحرارة من 10 إلى 13° مئوية وإلى مادون ال10 درجات بالمرتفعات الجبلية.

ـــ أمطار خفيفة إلى متوسطة وبشكل متفرق بمناطق شمال غرب ليبيا ومتوسطة إلى غزيرة بالساحل الشرقي والجبل الأخضر.

ـــ إذا ما ثبت نزول الهواء البارد الذي ترسمه الخرائط حاليا فإن هطول زخات من الثلوج أمر وارد بالجبلين الغربي والأخضر.

ـــ اضطراب شديد بحالة البحر بأغلب الساحل الليبي وارتفاع الموج قد يتجاوز 2.5 متر.

ـــ نشاط واضح في الرياح الشمالية وقد تصل سرعة بعض الهبات إلى 70 ك/س مما يزيد في انخفاض الحرارة المحسوسة وزيادة الشعور بالبرد.

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