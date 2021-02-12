“الوطني لمكافحة الأمراض”: تسجيل 520 إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء 828 حالة ووفاة 5 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 828 حالة، ووفاة 5 أشخاص، وفقا للتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 11 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (327) .

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أنه استلم عدد (2840) عينة موزعة على المختبرات التالية: (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (376) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (713) عينة- مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (329) عينة- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (41) عينة- .مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (128) عينة- مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (227) عينة – مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (208) عينة – المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (55) عينة – مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (25) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (7) عينات – مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (2) عينة – مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (729) عينة).

وأشار المركز إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد (2320) عينة سالبة

– عدد (520) عينة موجبة (271 جديدة + 249 مخالطة)

ولفتت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 187 حالة جديدة

عدد 70 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 12 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 31 حالة مخالطة

4.الجميل

عدد 1 حالة جديدة

5.جادو

عدد 1 حالة جديدة

6.يفرن

عدد 4 حالة جديدة

7.المعمورة

عدد 2 حالة جديدة

8.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

9.العامرية

عدد 1 حالة جديدة

10.قصر بن غشير

عدد 1 حالة جديدة

11.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

12.جنزور

عدد 1 حالة جديدة

13.القره بوللي

عدد 4 حالة جديدة

14.المنشية الجميل

عدد 1 حالة جديدة

15.زليتن

عدد 11 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

16.زواره

عدد 137 حالة مخالطة

17.بني وليد

عدد 5 حالة جديدة

18.اجدابيا

عدد 4 حالة جديدة

19.سبها

عدد 16 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

20.الشاطئ

عدد 9 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

21.اوباري

عدد 1 حالة جديدة

22.البوانيس

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

23.الجفرة

عدد 1 حالة جديدة

24.العجيلات

عدد 2 حالة جديدة

25.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

26.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

وبينت اللجنة أن تفاصيـل الــ (828) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 611 حالة في طرابلس

2.عدد 6 حالات في اجدابيا

3.عدد 1 حالة في درنة

4.عدد 14 حالة في صرمان

5.عدد 22 حالة في مصراته

6.عدد 5 حالات في الكفرة

7.عدد 12 حالة في قصر بن غشير

8.عدد 22 حالة في سبها

9.عدد 55 حالة في الزاوية الغرب

10.عدد 80 حالة في زليتن

وذكرت أن تفاصيـل الـــ ( 5 ) حالة الوفاة:

1.عدد 1 حالة في مصراته

2.عدد 1 حالة في صرمان

3.عدد 3 حالات في الزاوية الغرب

وأوضحت اللجنة أن الإحصاءات العامة بلغت إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 126881 ، والحالات النشطة 15605، والمتعافين 109262، والوفيات 2014 .