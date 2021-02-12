“الوطني لمكافحة الأمراض”: تسجيل 520 إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء 828 حالة ووفاة 5 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 828 حالة، ووفاة 5 أشخاص، وفقا للتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 11 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (327) .
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أنه استلم عدد (2840) عينة موزعة على المختبرات التالية: (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (376) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (713) عينة- مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (329) عينة- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (41) عينة- .مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (128) عينة- مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (227) عينة – مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (208) عينة – المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (55) عينة – مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (25) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (7) عينات – مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (2) عينة – مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (729) عينة).
وأشار المركز إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :
– عدد (2320) عينة سالبة
– عدد (520) عينة موجبة (271 جديدة + 249 مخالطة)
ولفتت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:
1.طرابلس
عدد 187 حالة جديدة
عدد 70 حالة مخالطة
2.بنغازي
عدد 12 حالة جديدة
3.مصراته
عدد 31 حالة مخالطة
4.الجميل
عدد 1 حالة جديدة
5.جادو
عدد 1 حالة جديدة
6.يفرن
عدد 4 حالة جديدة
7.المعمورة
عدد 2 حالة جديدة
8.نالوت
عدد 1 حالة جديدة
9.العامرية
عدد 1 حالة جديدة
10.قصر بن غشير
عدد 1 حالة جديدة
11.سوق الخميس امسيحل
عدد 1 حالة جديدة
12.جنزور
عدد 1 حالة جديدة
13.القره بوللي
عدد 4 حالة جديدة
14.المنشية الجميل
عدد 1 حالة جديدة
15.زليتن
عدد 11 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
16.زواره
عدد 137 حالة مخالطة
17.بني وليد
عدد 5 حالة جديدة
18.اجدابيا
عدد 4 حالة جديدة
19.سبها
عدد 16 حالة جديدة
عدد 6 حالة مخالطة
20.الشاطئ
عدد 9 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
21.اوباري
عدد 1 حالة جديدة
22.البوانيس
عدد 2 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
23.الجفرة
عدد 1 حالة جديدة
24.العجيلات
عدد 2 حالة جديدة
25.زلطن
عدد 2 حالة جديدة
26.مسلاته
عدد 1 حالة جديدة
وبينت اللجنة أن تفاصيـل الــ (828) حالة شفاء حسب المدن:
1.عدد 611 حالة في طرابلس
2.عدد 6 حالات في اجدابيا
3.عدد 1 حالة في درنة
4.عدد 14 حالة في صرمان
5.عدد 22 حالة في مصراته
6.عدد 5 حالات في الكفرة
7.عدد 12 حالة في قصر بن غشير
8.عدد 22 حالة في سبها
9.عدد 55 حالة في الزاوية الغرب
10.عدد 80 حالة في زليتن
وذكرت أن تفاصيـل الـــ ( 5 ) حالة الوفاة:
1.عدد 1 حالة في مصراته
2.عدد 1 حالة في صرمان
3.عدد 3 حالات في الزاوية الغرب
وأوضحت اللجنة أن الإحصاءات العامة بلغت إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 126881 ، والحالات النشطة 15605، والمتعافين 109262، والوفيات 2014 .
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