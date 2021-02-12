طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زوارة ومصراتة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، منها 257 حالة في طرابلس.

وجاءت زوارة ثانيا بـ 137 حالة، ثم مصراتة بـ 31 حالة، و22 حالة في سبها، و14 حالة في زليتن، و12 حالة في بنغازي، و11 حالة في الشاطئ، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى 5 حالات في بني وليد، و4 حالات في كل من أجدابيا والقره بوللي ويفرن، و3 حالات في البوانيس، وحالتين في كل من العجيلات وزلطن والمعمورة، وحالة واحدة في كل من الجميل وجادو ونالوت والعامرية وقصر بن غشير وسوق الخميس أمسيحل وجنزور والمنشية الجميل وأوباري والجفرة ومسلاتة.

وتماثل للشفاء 828 مصابا، منهم 611 حالة في طرابلس، و6 حالات في أجدابيا، وحالة في درنة، و14 حالة في صرمان، و22 حالة في مصراتة، و5 حالات في الكفرة، و12 حالة في قصر بن غشير، و22 حالة في سبها، و55 حالة في الزاوية الغرب، و80 حالة في زليتن، في حين توفى 5 آخرون بينهم 3 حالات في الزاوية الغرب، وحالة في كل من مصراتة وصرمان.

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