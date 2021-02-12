الدغيلي تعلق على زيارة المنفي لـ حفتر

أخبار ليبيا 24

قالت، سلوى الدغيلي، عضو ملتقى الحوار إن زيارة المنفي إلى ‎بنغازي خطوة مهمة غايتها المصالحة الحقيقية والتعامل مع كل الفاعلين بحثًا عن الاستقرار حتى انتخابات ديسمبر وهو ما يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة. ‎

و استقبل القائد العام لقوات الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، يوم الخميس في بنغازي، الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، وتم طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما التقي المنفي، برئيس جامعة بنغازي وعمداء الكليات ومدراء المراكز العلمية ونقابة واتحاد طلبة الجامعة، وفق مصادر صحفية متطابقة، وذلك في إطار زيارته إلى مدينة بنغازي بدأها صباح الخميس.

وكان المنفي، قد وصل مساء الخميس، إلى مدينة مطار بنينا الدولي في أول زيارة له إلى ليبيا منذ تسميته من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الأسبوع الفائت.

ووصل المنفي من دولة اليونان، وكان في استقباله اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5 في قاعات كبار الزوار بالمطار.