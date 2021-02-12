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الدغيلي تعلق على زيارة المنفي لـ حفتر

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت، سلوى الدغيلي، عضو ملتقى الحوار إن زيارة المنفي إلى ‎بنغازي خطوة مهمة غايتها المصالحة الحقيقية والتعامل مع كل الفاعلين بحثًا عن الاستقرار حتى انتخابات ديسمبر وهو ما يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة. ‎

و استقبل القائد العام لقوات الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، يوم الخميس في بنغازي، الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، وتم طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما التقي المنفي، برئيس جامعة بنغازي وعمداء الكليات ومدراء المراكز العلمية ونقابة واتحاد طلبة الجامعة، وفق مصادر صحفية متطابقة، وذلك في إطار زيارته إلى مدينة بنغازي بدأها صباح الخميس.

وكان المنفي، قد وصل مساء الخميس، إلى مدينة مطار بنينا الدولي في أول زيارة له إلى ليبيا منذ تسميته من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الأسبوع الفائت.

ووصل المنفي من دولة اليونان، وكان في استقباله اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5 في قاعات كبار الزوار بالمطار.

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القيادة العامة للجيش المجلس الرئاسي الجديد سلوى الدغيلي ملتقى الحوار السياسي الليبي

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  • من حق المنفى ان يقابل كل القوى العسكرية الفاعلة على الارض وحتما سيقابل ايضا باشاغا وجويلى وكاره وغنيوة وغيرهم فى اطار توحيد المؤسسة العسكرية وحل المليشيات ولن يكون امعة مثل السراج تحت رحمة المليشيات وناطق باسمهم وسيتعامل مع اردوغان كمحتل عليه ان يرحل فلا ننسى ان القذافى كان يسخر من الاتراك وقال فى خطاب له لا تقولوا فى النكت واحد ترهونى بل قولوا واحد تركى ثم قال بعدها واحد تركى راى رقم موضوع على موزه فقال شينوا هذا جزمة !! هو قال جزمة ولم يقل كوندرة باللهجة الليبية !!

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