تركيا تبدأ مشروع “البلدية الشقيقة” لترسيخ نفوذها في الإدارة المحلية بليبيا

قال نائب وزير البيئة والتحضر التركي حسن سوفر، إن بلاده ستبدأ العمل على تنفيذ مشروع البلدية الشقيق مع ليبيا.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن سوفر قام بزيارة إلى طرابلس استغرقت 3 أيام، التقى خلالها بالإداريين المحليين الليبيين وأجرى تحقيقات ميدانية حول المشروع.

وخلال اللقاء، أشار سوفر إلى أن ليبيا وتركيا لديهما تاريخ طويل وروابط تاريخية وثقافية ودينية، وأمتان نبيلتان توحدتا في الإيمان، زاعما أن بلاده قدمت الدعم العسكري لليبيا بعد أن تم طلب ذلك.

وادعى سوفر أن ليبيا بحاجة إلى دعم للإدارة المحلية إلى جانب الدعم العسكري، موضحا أنه استمع مباشرة لشكوى البلديات ورأى الأماكن التي تحتاج إلى الدعم.

ولفت سوفر إلى أنه وفقًا للمعلومات المتوفره لديه، فأنه يمكن حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإدارات المحلية الليبية مع مشروع البلدية الشقيقة، على حد قوله، موضحا أن تركيا ستمد الإدارة المحلية في ليبيا بالخبرة وتدعم العديد من الخدمات وفق دراسات تم إجراؤها.

وأشار سوفر إلى أن أحد المشكلات الأساسية في ليبيا هي مشكلة القمامة والنفايات الصلبة، يجب فصل القمامة وجمعها بشكل فعال ونظيف، وهناك مشكلة المياه النظيفة، ومشكلة تصريف النفايات في البحر دون معالجتها من أربعين مكان، ما يسبب مشكلة بيئية، وقبل كل شيء سنركز على هذه المناطق.

وأضاف سوفر أن ضمن ما يتضمنه المشروع صيانة وإصلاح الحدائق والمدارس والمباني الرسمية المماثلة، وإعادة تأهيل الشوارع.

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