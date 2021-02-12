“المشري” و”يان كوبيش” يبحثان مُستجدّات الوضع السياسيّ

عرض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في اتصال هاتفي، مع المبعوث الأممي الجديدC، مُستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وتناول الاتصال الهاتفي بين الجانبين؛ آلية دعم السلطة التنفيذية الجديدة المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي في جنيف، واستكمال الاستحقاقات المتمثلة في خارطة الطريق للوصول إلى الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري.

وناقش الطرفان تشكيل الحكومة ومنح مجلس النواب الثقة لها، لضمان انتقال سلس للسلطة التنفيذية الموحدة وتذليل الصعاب أمامها.

وكان كوبيش قد شدد مؤخراً على التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها، والبناء على الزخم الذي أفرزته التطورات الإيجابية التي تحققت في الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.

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