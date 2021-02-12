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«العكروت»: عندما تكون في موقع المسؤولية لا مفرّ من أن تجتمع مع من تكره

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، على اللقاء الذي جمع المشير خليفة حفتر، بالدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد.

وقال العكروت، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:” عندما تكون خالي المسؤولية وتكون في موقع المواطن العادي أي رجل الشارع، لك أن تمتنع عن لقاء من تكره ولك أيضاً أن لا تمدّ إليه يدك إذا تلاقيتم”.

وأضاف:” إنما عندما تكون في موقع المسؤولية، وتريد أن تلملم بلداً مشتتاً وشعباً متفرقاً، لا مفرّ لك من أن تجتمع، ولو على مضض، وتلتقي، ولو تكره، مع أهل الحل والعقد في البلاد، بحسب قوله.

وتابع:” إذا قررت الابتعاد عنهم والنأي بنفسك منهم (أهل الحل والعقد)، ستجد نفسك مكسور الجناح مخلوع الناب منزوع المخلب”، على حد تعبيره.

وكان المشير خليفة حفتر، قد التقى الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أمس الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من أمس الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.

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«المنفي الاجتماع العكروت تكره ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لماذا هذا الهزيان من الخرفان بعد لقاء رئيس المجلس الرئاسى بصفته مع مجلسه القائد الاعلى للجيش الوطنى مع قائد عام الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب وهو ماازعج حريم السلطان لان البداية الحفاظ على السيادة الوطنية ورفض التبعية للمحتل التركى فهذه الزيارة تعنى انه اصبحت ثلاث ارباع ارض ليبيا تحت امره وبقى ان ينضم اليه ماتبقى من ارض تحت سيطرة مليشيات متناحرة واحتلال تركى وان مهمته صعبة لبناء مؤسسة عسكرية غرب ليبيا تعتمد على عسكريين نظاميين ليبيين فقط

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  • العالم بآسره مقتنع بثقل حفتر كقائد قوات جيش ليبيا الذي الترتيب التاسع افريقيا حسب احدي التقديرات السابقه ولكن ثمة حثالات لا تريد الاقتناع بهذا بل وصل بها السفه الي تشكيل عصابات مكونه من ارهابيين ومجرمين هاربين من السجون عقب سقوط النظام السابق وجمع من الحشاشين والمدمنين مخدرات وقالوا هاهو جيش الصخيرات وهاهو طفل غر يدعي النمروش وزير دفاع تلك العصابات التي لا يعترف بها احد علي انها جيش لا في الداخل الليبي ولا في خارجه

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