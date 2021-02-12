«العكروت»: عندما تكون في موقع المسؤولية لا مفرّ من أن تجتمع مع من تكره

علق محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، على اللقاء الذي جمع المشير خليفة حفتر، بالدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد.

وقال العكروت، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:” عندما تكون خالي المسؤولية وتكون في موقع المواطن العادي أي رجل الشارع، لك أن تمتنع عن لقاء من تكره ولك أيضاً أن لا تمدّ إليه يدك إذا تلاقيتم”.

وأضاف:” إنما عندما تكون في موقع المسؤولية، وتريد أن تلملم بلداً مشتتاً وشعباً متفرقاً، لا مفرّ لك من أن تجتمع، ولو على مضض، وتلتقي، ولو تكره، مع أهل الحل والعقد في البلاد، بحسب قوله.

وتابع:” إذا قررت الابتعاد عنهم والنأي بنفسك منهم (أهل الحل والعقد)، ستجد نفسك مكسور الجناح مخلوع الناب منزوع المخلب”، على حد تعبيره.

وكان المشير خليفة حفتر، قد التقى الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أمس الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من أمس الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.