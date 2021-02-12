5 تنظيمات سياسية تطالب بإصدار قرار أممي يلزم كافة الأطراف بموعد الإنتخابات الرئاسية والنيابية في ديسمبر

ليبيا – طالبت 5 تنظيمات سياسية في بيان لها أمس الخميس الحكومة المكلفة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالتركيز على توحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية، وخلق أرضية جامعة لليبيين؛ لتسهيل الطريق أمام المسار الانتخابي في الموعد المحدد.

البيان المشترك والصادر عن “التكتل المدني الديمقراطي، الحراك الوطني الليبي، تحالف القوى الوطنية، تكتل إحياء ليبيا، تيار شباب الوسط”، والذي تلقت المرصد نسخة منه، أكد أنه على رأس مهام الحكومة المكلفة ضمان وضع أمني مستقر نسبيًا يتيح المساحة للتنافس الانتخابي بشكل عادل أمام جميع شرائح المجتمع، الأمر الذي يمهد لتسليم السلطة بشكل سلس للحكومة القادمة المنبثقة من مؤسسة تشريعية منتخبة، مشيرًا إلى أن القيام بهذه المهام لن يأتي إلا من خلال حكومة أزمة مصغرة قائمة على كفاءات وطنية وبرنامج عمل واضح لتنفيذ أولويات السلطة التنفيذية، حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

​وذكّرت التنظيمات السياسية جميع الأطراف الليبية السياسية منها والاجتماعية بأهمية التمسك بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المتفق عليها، وتكثيف الجهود لتذليل كل العقبات التي قد تواجه العملية الانتخابية.

وأعربت عن أملها في أن تُمنح البلديات صلاحيات خدمية أوسع للتقليل من المركزية الموجودة في بنيان الدولة، وبما يضمن تمتع المواطنين بالخدمات الأساسية، وتخفيف حدة الأزمات اليومية التي يعاني منها الشعب الليبي العظيم، على أن تتفرغ الحكومة للقطاعات السيادية والعمل على إزالة معوقات بناء الدولة.

ودعت المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه توفير الضمانات الأمنية والسياسية والقانونية لإجراء الانتخابات، واستصدار قرار أممي يُلزم كافة الأطراف الليبية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها بتاريخ 24 ديسمبر 2021، وبعدم عرقلة أو تهديد العملية الانتخابية.

وتقدمت بالشكر إلى رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة على مجهوداتهم في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين؛ مما ساهم في التوصل ومن خلال ملتقى الحوار السياسي إلى الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة، مشيدةً بدور أعضاء الملتقى الذين تمكنوا من خلق أرضية توافقية بعد جهد كبير خلال الفترة الماضية.

التنظيمات السياسية الخمس أعربت عن أملها بأن يستكمل الملتقى واللجانُ المنبثقة عنه كاللجنة القانونية بقية المهام المناطة بهم، ومن ضمنها الاتفاق على القاعدة الدستورية والقوانين التي ستقام وفقها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة، والعمل على تطبيق مخرجات أعمال لجنة 5+5 والتأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.