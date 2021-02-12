الكشف عن نتائج اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة الغردقة المصرية

قالت اللجنة الدستورية في ختام مشاوراتها في الغردقة المصرية إنها اتفقت على آلية جديدة لاعتماد القاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات العامة المقررة نهاية العام.

وأكدت اللجنة، في بيان الجمعة، أنها اعتمدت نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يمر في حال حصوله على خمسين زائد واحد في كل دائرة.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش توجه بكلمة للحضور بالغردقة عبر الاتصال المرئي ، أكد فيها أن المطلوب وبعد اختيار سلطة تنفيذية انتقالية ضمان قاعدة دستورية صحيحة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

وأضافت اللجنة أن رفض مشروع الدستور سيوجب إعادته للهيئة التي ستعيد عرضه للاستفتاء خلال ثلاثين يوما، أما في حالة تعذر إجراء عملية الاستفتاء فتجرى الانتخابات وفق هذه القاعدة الدستورية.