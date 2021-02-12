مصر واليونان وقبرص: أي تدخل أجنبي في ليبيا غير مقبول

قالت وزارة الخارجية اليونانية نقلاً عن بيان مشترك لوزير خارجيتها ونظيريه المصري والقبرصي اليوم الجمعة، إنهم يعتبرون أي تدخل أجنبي في ليبيا غير مقبول، مشددين على أن جميع الاتفاقات المبرمة في انتهاك للقانون الدولي، لاغية وباطلة.

وأكد البيان على أهمية التنفيذ الكامل لنتائج اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وبشكل خاص خروج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

ودعا البيان الحكومة الليبية الجديدة إلى النظر في مذكرات التفاهم التي وقعتها تركيا وحكومة المجلس الرئاسي بقيادة رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج.

وأعلنت الدول الثلاث ترحيبها بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي في جنيف بشأن اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة، مؤكداً على الالتزام القوي لليونان ومصر وقبرص بالقانون الدولي كأساس للسلام والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي لنزاعات جميع البلدان في المنطقة.

كما دعا البيان إلى الاحترام الكامل والمتسق لسيادة الدول وحقوقها في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط، وفقاً للقانون الدولي، مؤكدا على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية والولاية القضائية لكل دولة على مناطقها البحرية، وفقاً للقانون الدولي، واستنكار جميع الأنشطة التي تنتهك القانون الدولي.

وكانت الرئاسة التركية قد أكدت قبل ساعات أن قواتها المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائماً بين أنقرة وطرابلس.

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