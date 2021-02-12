بدء تمشيط الطريق بين سرت ومصراته تمهيداً لإعادة فتحه

قامت سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة عمليات سرت بعملية تمشيط واسعة للطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراته.

وأوضحت شعبة الاعلام الحربي للجيش، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الجمعة، أن عملية التمشيط تهدف لإزالة الألغام ومخلفات الحروب الموجودة في تلك المنطقة تمهيداً لإعادة فتح الطريق.

وأشارت الشعبة إلى إن عملية التمشيط تأتي وفقاً لمخرجات اللجنة العسكرية 5+5.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، قد أوضح قبل وقت سابق أن عناصر من الهندسة العسكرية ستباشر مهام عملية إزالة الألغام.

يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اتفقت في اجتماعها الذي عقدته في مدينة سرت السبت، على البدء في نزع الألغام والمتفجرات من الطريق الساحلي الرابط مع سرت.

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